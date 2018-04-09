Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"

Легенда футбола Рууд Гуллит высказался о работе Дженнаро Гаттузо на посту тренера "Милана".

"Гаттузо нужно дать не меньше трех лет, чтобы в полной мере оценить его работу в "Милане". Надеюсь, что он добьется успеха с миланским клубом" - приводит слова Гуллита Football Italia.

В настоящее время "Милан" 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 52 очка.

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