Гуллит посоветовал "Милану" нового тренера

Известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит поделился мыслями о том, кто бы мог возглавить "россонери" и наладить игру кризисной команды.

"Почему бы "Милану" не пригласить Райкарда? Если вы стремитесь к атакующему футболу, нужно пригласить голландского тренера. Да, я знаю, что Кларенс Зеедорф несколько лет назад пытался тренировать "Милан". Но он поплатился за неопытность, плюс ему дали слишком мало времени", - цитирует Гуллита La Gazzetta dello Sport.

Будучи футболистом, Райкард выступал за "Милан" с 1988 по 1993 год. Свою тренерскую деятельность он прекратил в 2013 году. В его послужном списке "Барселона", "Галатасарай", "Спарта", а также сборные Нидерландов и Саудовской Аравии.

Сейчас "красно-чёрных" возглавляет Стефано Пиоли, который по ходу текущего сезона сменил уволенного Марко Джампаоло.

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