Гуллит рассказал, какая сборная впечатлила его на ЧМ-2018

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Гуллит рассказал, какая сборная впечатлила его на ЧМ-2018

Известный в прошлом голландский футболист Руд Гуллит рассказал, какая сборная впечатлила его на ЧМ-2018.

"Спасибо, Бельгия. Вы играли лучше всех на этом турнире. Люди будут помнить об этом всегда" - написал Гуллит в своём твиттере.

Напомним, что "красные дьяволы" завоевали бронзу на ЧМ-2018.

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