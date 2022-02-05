Гуллит считает, что Кумана несправедливо уволили из "Барселоны"

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Гуллит считает, что Кумана несправедливо уволили из "Барселоны"

Фото: инстаграм Кумана\Автор неизвестен

Экс-звезда сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о том, насколько справедливым было увольнение его бывшего партнера по национальной команде Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны".

– Считаете ли вы увольнение Кумана несправедливым?

– Да, думаю, это было несправедливо. Все мы знаем, как проходят выборы президента клуба в Испании. Каждый новый президент хочет привнести что-то свое.

К моменту смены президента уже было понятно, что у Кумана нет шансов. Он был близок к уходу, и он ушел. Думаю, это было несправедливо, потому что с момента ухода Кумана мало что изменилось. У "Барселоны" переходный период.

Надеюсь, болельщики оценят работу тренера, который бросил все, чтобы оказаться в "Барселоне", но приехал не в то время, – заявил Гуллит.

Напомним, что Куман работал в "Барселоне" с лета 2020 года по конец октября 2021-го. С каталонским клубом он выиграл Кубок Испании в сезоне 2020\21.

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