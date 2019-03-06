Гуллит: "Зидан правильно сделал, покинув "Реал"
Легендарный голландский футболист Руд Гуллит поделился мнением об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала".
"Зидан правильно сделал, покинув "Реал". Он вовремя принял умное решение, учитывая уход Роналду. Кто бы ни пришёл на его место, столкнулся бы с тяжёлой задачей. Потеря Роналду - это автоматически минус 50 голов", - цитирует Гуллита BeIN Sports.
Ранее стало известно, что "Реал" в 20 домашних матчах текущего сезона забил 37 голов, а в предыдущие девять лет, когда за "сливочных" выступал Роналду в среднем за указанный отрезок команда отличалась 62 раза.
Накануне "бланкос" вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Аяксу" со счётом 1:4. До этого подопечные Сантьяго Солари попрощались с Кубком Испании и практически потеряли шансы на чемпионство в Примере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22