Гуллит: "Зидан правильно сделал, покинув "Реал"

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Гуллит: "Зидан правильно сделал, покинув "Реал"

Легендарный голландский футболист Руд Гуллит поделился мнением об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала".

"Зидан правильно сделал, покинув "Реал". Он вовремя принял умное решение, учитывая уход Роналду. Кто бы ни пришёл на его место, столкнулся бы с тяжёлой задачей. Потеря Роналду - это автоматически минус 50 голов", - цитирует Гуллита BeIN Sports.

Ранее стало известно, что "Реал" в 20 домашних матчах текущего сезона забил 37 голов, а в предыдущие девять лет, когда за "сливочных" выступал Роналду в среднем за указанный отрезок команда отличалась 62 раза.

Накануне "бланкос" вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Аяксу" со счётом 1:4. До этого подопечные Сантьяго Солари попрощались с Кубком Испании и практически потеряли шансы на чемпионство в Примере.

Не пропустите: Серхио Рамос снимался в документальном фильме, пока "Реал" вылетал из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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МАДРИД
МАДРИД

Крысы всегда драпают с тонущего корабля. А Зидан была на поле ещё та крыса! Соперники хорошо помнят его мстливые пролелки.

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