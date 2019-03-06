Гуллит: "Зидан правильно сделал, покинув "Реал"

Легендарный голландский футболист Руд Гуллит поделился мнением об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского "Реала".

"Зидан правильно сделал, покинув "Реал". Он вовремя принял умное решение, учитывая уход Роналду. Кто бы ни пришёл на его место, столкнулся бы с тяжёлой задачей. Потеря Роналду - это автоматически минус 50 голов", - цитирует Гуллита BeIN Sports.

Ранее стало известно, что "Реал" в 20 домашних матчах текущего сезона забил 37 голов, а в предыдущие девять лет, когда за "сливочных" выступал Роналду в среднем за указанный отрезок команда отличалась 62 раза.

Накануне "бланкос" вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв дома "Аяксу" со счётом 1:4. До этого подопечные Сантьяго Солари попрощались с Кубком Испании и практически потеряли шансы на чемпионство в Примере.

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