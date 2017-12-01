Гуляев: "Проблем с выходом фанатов из "Лужников" после матча с Бразилией не будет"



Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев уверен, что после товарищеского матча Россия - Бразилия, фанаты смогут без проблем покинуть стадион.

"Действительно, были некие сложности при покидании зрителями трибун после матча с Аргентиной. Но это был тестовый матч, мы учли все ошибки. Сейчас разрабатывается план для того, чтобы не допустить подобной ситуации впредь. Были объективные причины. Проведение определенных ремонтных работ, закрытие вестибюля станции "Спортивная", закрытие на вход станции "Воробьевы горы" – все это осложнило логистику.

Могу гарантировать, что 23 марта на матче, где Россия, будет принимать бразильцев, подобных проблем не будет", – приводят слова Гуляева российские СМИ.

Напомним, что после матча с Аргентиной болельщики с верхнего яруса трибун не могли покинуть стадион около 40 минут, а в сумме выход с арены до метро занимал у многих от полутора до двух часов.

Не пропустите: Инфантино: "Во время жеребьёвки ЧМ буду очень внимательно следить за Линекером и остальными, чтобы их потом не критиковали". | http://soccernews.ru