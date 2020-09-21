Гунько покинул пост главного тренера "Химок"

Теги химкидмитрий гунько

Гунько покинул пост главного тренера "Химок"

Дмитрий Гунько в инстаграме объявил об уходе с поста главного тренера "Химок".

"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений (2:7 от "Краснодара" - примечание Soccernews) тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были "Химки". Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними", - написал 44-летний специалист.

Напомним, что Гунько возглавлял "Химки" с 1 августа, сменив у руля команды Сергея Юрана.

Подмосковная команда провалила старт сезона в РПЛ и по итогам восьми туров занимает 15-е место в таблице.

Не пропустите: "Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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