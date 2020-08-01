Гунько прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Химок"
Новый наставник "Химок" Дмитрий Гунько поделился эмоциями после назначения на должность.
"Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб "Химки", которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги. Для меня это серьёзный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное - развивать футболистов в отдельности и команду в целом", - сказал 44-летний специалист в комментарии клубной пресс-службе.
Гунько сменил у руля подмосковной команды уволенного сегодня Сергея Юрана.
"Химки" уже через неделю проведут первый матч в новом сезоне РПЛ. Соперник - столичный ЦСКА.
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