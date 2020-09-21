Гунько удалил из инстаграма свой пост об уходе из "Химок"

Теги химкидмитрий гунько

Гунько удалил из инстаграма свой пост об уходе из "Химок"

Тренер Дмитрий Гунько в инстаграме удалил свое сообщение об уходе с поста главного тренера "Химок".

Ранее специалист написал, что покидает подмосковный клуб, так как ему там стало слишком сложно работать. "Все только и говорят о будущих перестановках в команде", - подчеркнул Гунько.

Однако позже запись была удалена.

Напомним, Гунько возглавил "Химки" 1 августа. После 8 туров РПЛ команда занимает предпоследнее место, набрав три балла.

А еще: "Химки" рассматривают три кандидатуры на пост главного тренера| http://soccernews.ru
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