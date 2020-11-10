"Гуннерзавр" вернулся в "Арсенал"

Маскот Гуннерзавр вернулся в лондонский "Арсенал".

"Сегодня вернулся на "Эмирейтс", - говорится в Twitter маскота.

Около месяца назад руководство "Арсенала" приняло решение временно прекратить сотрудничество с Джерри Куаем, который и является "Гуннерзавром". В клубе посчитали, что необходимо сэкономить на зарплате маскота из-за кризиса, спровоцированном пандемией коронавируса.

Многие болельщики гневно восприняли такое решение клуба. "Гуннерзавр" в заключительный день трансферного окна договорился о сотрудничестве с "Севильей". Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что он готов полностью платить зарплату Куаю, чтобы он остался в клубе.

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