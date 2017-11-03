Гурбанов - новый главный тренер сборной Азербайджана
Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов получил должность главного тренера сборной Азербайджана.
О назначении сообщили по итогам заседания исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
"Тренером сборной Азербайджана по футболу назначен Гурбан Гурбанов. К исполнению обязанностей он приступит после завершения контракта с бывшим наставником сборной Робертом Просинечки", - отметили в местной федерации. | http://soccernews.ru
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