Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов получил должность главного тренера сборной Азербайджана.

О назначении сообщили по итогам заседания исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

"Тренером сборной Азербайджана по футболу назначен Гурбан Гурбанов. К исполнению обязанностей он приступит после завершения контракта с бывшим наставником сборной Робертом Просинечки", - отметили в местной федерации. | http://soccernews.ru