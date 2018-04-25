Гуркюфф получил предложения из Катара

Полузащитник "Ренна" Йоанн Гуркюфф покинет команду в конце текущего сезона.

Как сообщает Ouest France, интерес к известному футболисту проявляет "Генгам".

Не исключено, что опытный хавбек продолжит карьеру в Катаре, клубы из которого им интересуются. Также он получал предложения из США, но отказал американцам.

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