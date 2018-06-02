Гуркюфф получит статус свободного агента

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Гуркюфф получит статус свободного агента"Ренн" не будет продлевать контракт с полузащитником Йоанном Гуркюффом.

Контракт с именитым футболистом истекает 30 июня 2018 года, после чего он получит статус свободного агента

31-полузащитник выступает в составе "Ренна" с 2015 года. В минувшем  сезоне в чемпионате Франции Гуркюфф сыграл десять матчей, забив один гол.

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