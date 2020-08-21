Гус Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао
Гус Хиддинк стал новым главным тренером сборной Кюрасао. Контракт специалиста рассчитан до 2022 года.
С 1 сентября Хиддинк начнет тренировать команду. Главной задачей специалиста станет подбор профессионального состава. Экс-игрок сборной Нидерландов Хедвигес Мадуро получил роль советника футбольной ассоциации Кюрасао.
Напомним, с 2006 по 2010 Хиддинг возглавлял сборную России.
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