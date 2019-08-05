Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"
Хавбек АЗ Гус Тил, который в скором времени перейдет в московский "Спартак", рассказал что думает о красно-белых. Об этом сообщает De Telegraaf.
"Спартак" - отличный клуб с невероятно большой базой фанатов. В клубе все очень организовано, их амбиции мне по душе.
В Москве люди хорошие, дружелюбные, готовые помочь. У "Спартака"1 5 миллионов болельщиков по всей стране. Это о многом говорит, поверьте мне", - сказал Тил.
Напомним, что "красно-белые" заплатят за 21-летнего голландца 18 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость в три раза меньше.
Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.
Не пропустите: Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" теряет Месси
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опроверг информацию о конфликте между Малкомом и болельщиками
-
Официально: Дида вернулся в "Милан"
Лента новостей
-
Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"
-
ПСЖ хочет купить Дибалу
-
"Бавария" хочет купить младшего брата Лероя Сане
-
"Зенит" согласовал трансфер защитника "Уфы"
-
"Барселона" теряет Месси
-
Вице-президент "Монако" высказался о будущем Головина
-
Жеребьёвка квалификации ЛЧ: "Краснодар" в случае победы над "Порту" сыграет с "Истанбулом" или "Олимпиакосом" и другие пары
-
"Пострадала только пальма": Ибрагимович показал эффектный удар в прыжке
-
Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии
-
Акинфеев назвал фишку нынешнего ЦСКА
-
Трансфер Тила может обойтись "Спартаку" в 20 миллионов евро
-
Два итальянских клуба поборются за нападающего "Ростова"
-
Махрез пропустил матч с "Ливерпулем" по необычной причине
-
Селюк: "Зенит" вляпался, заплатив столько денег за Малкома"
-
Назаров посвятил стих дерби между "Спартаком" и "Динамо"
-
"Ливерпуль" определил двух кандидатов на замену Миньоле
-
"Интер" возобновил интерес к Лукаку
-
1
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Реала" по Погба
-
"Зенит" опубликовал официальное заявление касательно слухов о конфликте Малкома с болельщиками
-
Болельщик "Спартака" Авен усомнился в тренерских навыках Карреры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Краснодар
|4
|7
|5
|Урал
|4
|7
|6
|Арсенал Тула
|4
|7
|7
|Локомотив Москва
|4
|7
|8
|Рубин
|4
|7
|9
|Динамо Москва
|4
|5
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Тамбов
|4
|3
|13
|Ахмат
|3
|3
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|3
|0