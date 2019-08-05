Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"

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Гус Тил: "Амбиции "Спартака" мне по душе"

Хавбек АЗ Гус Тил, который в скором времени перейдет в московский "Спартак", рассказал что думает о красно-белых. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Спартак" - отличный клуб с невероятно большой базой фанатов. В клубе все очень организовано, их амбиции мне по душе.

В Москве люди хорошие, дружелюбные, готовые помочь. У "Спартака"1 5 миллионов болельщиков по всей стране. Это о многом говорит, поверьте мне", - сказал Тил.

Напомним, что "красно-белые" заплатят за  21-летнего голландца 18 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость в три раза меньше. 

Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.

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