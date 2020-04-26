Гус Тиль мог перейти в "Динамо" вместо "Спартака"
Полина Лельчук, агент голландского полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, рассказала, что футболист мог оказаться в московском "Динамо" вместо "красно-белых".
"Переговоры велись с несколькими клубами, про "Динамо" уже можно сказать. Тиль изначально не был дешевым футболистом. АЗ - непростой клуб в переговорном процессе. Ближе к концу лета у Тиля возник вариант со "Спартаком", хотя клуб знал о нем в мае–июне. У них сорвались переговоры по двум футболистам на эту же позицию, поэтому вернулись к кандидатуре Гуса", - приводят слова Лельчук российские СМИ.
Тиль перешел в "Спартак" летом 2019 года из АЗ за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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