Гус Тиль может перебраться в Германию

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Гус Тиль может перебраться в Германию

Голландский полузащитник "Спартака" Гус Тиль получил предложение из Германии, сообщает AD.nl.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Фрайбург". Немцы могут арендовать футболиста до конца нынешнего сезона. 

Ранее сообщалось, что Тиль может перейти в ПСВ, но данный трансфер, скорее всего, не состоится.

22-летний Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста.

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