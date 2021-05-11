Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб

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Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин сообщил, что московский клуб провел переговоры с роттердамским "Фейеноордом" по поводу трансфера полузащитника Гуса Тиля.

"Контакты были, но пока без каких-либо договоренностей", — приводит слова Кулемина "Чемпионат".

Тиль перешел в "Спартак" летом 2019 года из АЗ. Сумма трансфера составила 16 миллионо евро. В ныненшем сезоне 23-летний хавбек на правах аренды выступает за "Фрайбург", за который провел семь матчей и не отметился результативными дейстиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года.

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