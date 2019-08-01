Гус Тил: "Переход в "Спартак" - вопрос времени"

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Гус Тил: "Переход в "Спартак" - вопрос времени"

Хавбек АЗ Гус Тил подтвердил свой скорый трансфер в "Спартак".

"Переход в "Спартак" - вопрос времени. Клуб занимается моим трансфером, а если вам нужна дополнительная информация, то все вопросы к руководству", - приводит слова Тила De Telegraaf.

Напомним, что "Спартак" оценивает 21-летнего голландца в 10-15 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Тила 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 39 играх.

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