Гус Тил: "Переход в "Спартак" - вопрос времени"
Хавбек АЗ Гус Тил подтвердил свой скорый трансфер в "Спартак".
"Переход в "Спартак" - вопрос времени. Клуб занимается моим трансфером, а если вам нужна дополнительная информация, то все вопросы к руководству", - приводит слова Тила De Telegraaf.
Напомним, что "Спартак" оценивает 21-летнего голландца в 10-15 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Тила 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 39 играх.
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