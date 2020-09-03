Гус Тиль перешел во "Фрайбург"
Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль перешел во "Фрайбург", сообщает официальный сайт "красно-белых".
Немецкий клуб арендовал футболиста по схеме "1+1". За аренду игрока "Фрайбург" заплатит немного меньше одного миллиона евро.
При этом немецкий клуб будет полностью платить хавбеку зарплату, которая составляет около двух миллионов евро в год.
22-летний Тиль - самый дорогой трансфер в истории "Спартака". Летом 2019 года клуб купил его у "АЗ Алкмаара" за 16 миллионов евро. В активе полузащитника 24 матча, 2 гола и 3 ассиста. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2022 года.
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