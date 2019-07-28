Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"

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Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"

Полузащитник АЗ Гус Тил потребовал у руководства голландского клуба отпустить его в "Спартак", впишет РБК-Спорт.

21-летний футболист уже согласовал контракт со "Спартаком" и ждет решения АЗ, который пока не может договориться с московским клубом. Переговоры находятся на заключительной стадии.

По данным источника, футболист отказывается играть в составе голландского клуба и готов перейти в "Спартак".

В "Спартаке" надеяться на то, что трансфер закроется на предстоящей неделе.

Тил является воспитанником АЗ Алкмар. За основную команду он играет с 2016 года.

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