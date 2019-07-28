Гус Тил потребовал от АЗ отпустить его в "Спартак"
Полузащитник АЗ Гус Тил потребовал у руководства голландского клуба отпустить его в "Спартак", впишет РБК-Спорт.
21-летний футболист уже согласовал контракт со "Спартаком" и ждет решения АЗ, который пока не может договориться с московским клубом. Переговоры находятся на заключительной стадии.
По данным источника, футболист отказывается играть в составе голландского клуба и готов перейти в "Спартак".
В "Спартаке" надеяться на то, что трансфер закроется на предстоящей неделе.
Тил является воспитанником АЗ Алкмар. За основную команду он играет с 2016 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23