Гус Тиль провел первую тренировку в составе "Спартака"

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Гус Тиль провел первую тренировку в составе "Спартака"

Новый игрок "Спартака" Гус Тиль провел первую тренировку в составе московского клуба. Об этом сообщает сайт красно-белых.

Перед началом занятий 21-летнему футболисту устроили традиционный коридор.

"Спартак" сейчас готовится к матчу 5-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча состоится в воскресенье, 11 августа.

"Спартак" после 4-го тура занимает 10 место в турнирной таблице.

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