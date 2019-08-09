Гус Тиль провел первую тренировку в составе "Спартака"
Новый игрок "Спартака" Гус Тиль провел первую тренировку в составе московского клуба. Об этом сообщает сайт красно-белых.
Перед началом занятий 21-летнему футболисту устроили традиционный коридор.
Гус Тиль провел первую тренировку в составе «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 августа 2019 г.
Подробнее: https://t.co/hrwEyc0auK#Тиль #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/hRf0Km93AK
"Спартак" сейчас готовится к матчу 5-го тура РПЛ с "Ахматом". Встреча состоится в воскресенье, 11 августа.
"Спартак" после 4-го тура занимает 10 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
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|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
|3
|14
|Тамбов
|4
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1
|16
|Оренбург
|4
|0