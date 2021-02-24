Гус Тиль сделал дубль за вторую команду "Фрайбурга"

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Гус Тиль сделал дубль за вторую команду "Фрайбурга"

Голландский полузащитник московского "Спартака" Гус Тиль, выступающий за "Фрайбург" на правах аренды, сделал дубль за вторую команду немецкого клуба.

"Фрайбург II" выступает в немецкой региональной лиге. Тиль перешел в немецкий клуб в сентябре и провел за первую команду 1 матч, отыграв 19 минут.

Тиль перешел в "Спартак" летом 2020 года из АЗ за 16 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории "красно-белых".

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