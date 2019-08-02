Гус Тил в скором времени прибудет в Москву

Полузащитник Гус Тил в скором времени получит визу для поездки в Москву, чтобы официально стать игроком "Спартака". Об этом сообщает azfanpage.nl.

По данным издания, 21-летний игрок провел последний матч в составе АЗ, сыграв против "Хеккена" (3:0) в Гетеборге в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Футболисту предстоит пройти в Москве медицинское обследование после чего станет известно, на какой срок он перейдет в "Спартак".

Ранее сообщалось, что трансфер Тила будет стоить красно-белым более 15 миллионов евро.

А еще: Йордан Ларссон сфотографировался в футболке "Спартака" | http://soccernews.ru