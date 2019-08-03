Гус Тил вылетел в Россию

Полузащитник "АЗ Алкмара" Гус Тил находится в шаге от перехода в московский "Спартак".

Агент футболиста Фулько ван Куперен в инстаграме подтвердил, что его клиент вылетел в Россию.

Напомним, что "красно-белые" заплатят за 21-летнего голландца 18 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость в три раза меньше.

Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.

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