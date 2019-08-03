Гус Тил вылетел в Россию

Теги гус тилспартак москваазтрансферы

Гус Тил вылетел в Россию

Полузащитник "АЗ Алкмара" Гус Тил находится в шаге от перехода в московский "Спартак".

Агент футболиста Фулько ван Куперен в инстаграме подтвердил, что его клиент вылетел в Россию.

Напомним, что "красно-белые" заплатят за  21-летнего голландца 18 миллионов евро, хотя его рыночная стоимость в три раза меньше. 

Тил - воспитанник "АЗ Алкмара". Хавбек дебютировал за основную команду в августе 2016 года. С тех пор он провёл 96 матчей, забил 28 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов