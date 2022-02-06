Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"

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Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Полузащитник "Фейеноорда" Гус Тиль, принадлежащий "Спартаку", поделился мнением о своем будущем.

"Я решил не делать никаких заявлений о своей будущем. У меня есть работодатель в Москве, поэтому я не хочу говорить то, о чем он еще не знает. Не хочу никого радовать или расстраивать. Но могу сказать, что у меня хорошее сотрудничество с "Фейеноордом", – приводит слова Тиля RTV Rijnmond.

В нынешнем сезоне 24-Тиль провел за "Фейеноорд" 33 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

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