Гус Тиль высказался об аренде в "Фейеноорд"

Фото: инстаграм Тиля/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Гус Тиль высказался после перехода в "Фейеноорд". Напомним, что московский клуб сначала продлил контракт с футболистом, а потом отдал его в аренду на сезон.

"Я очень доволен. С нетерпением жду нового сезона. У "Фейеноорда" очень сильная команда. Это большой клуб с огромным потенциалом.

Команда всегда стремится занять самые высокие места. А я буду стремиться помочь ей в этом. Гарантирую, что к старту сезона буду в оптимальной форме. Надеюсь за сезон забить больше 10 голов. Такую цель поставил перед собой", — сказал Тиль в интервью клубному телевидению.

Напомним, что в прошлом сезоне Тиль был арендован немецким "Фрайбургом", за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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