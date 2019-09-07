Гусев - об основном вратаре сборной России: "Тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев"

Бывший игрок сборной России Ролан Гусев высказался по поводу ситуации с вратарями в национальной команде.

"По поводу Гильерме и первого номера сборной: думаю, что Станислав Саламович пока не определился до конца, кто будет первым. Тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев. При всём уважении к Гильерме Акинфеев есть Акинфеев. Я думаю, он пока ищет, кому отдать первый номер. А может, он так и будет их чередовать. Не знаю, сложно сказать. Но в действиях Гильерме была некая неуверенность", - сказал Гусев.

Стоит отметить, что Гильерме защищал ворота сборной России во вчерашнем матче с Шотландией и допустил результативную ошибку.

33-летний Акинфеев выступал за национальную команду с 2003 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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