Гусев: "При Манчини "Зенит" не станет чемпионом"

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Гусев: "При Манчини "Зенит" не станет чемпионом"
Бывший руководитель пресс-службы "Зенита" Евгений Гусев критикует работу главного тренера петербургского клуба Роберто Манчини.

"Давайте называть вещи своими именами: с этим тренером данная команда чемпионом не станет. Мы должны понимать это уже сейчас. К сожалению, все шаги, которые предпринимает итальянец, ведут его в пропасть. К примеру, зачем было молодого Капленко бросать на амбразуру, прекрасно понимая, насколько важно взять три очка в этом матче? А со "Спартаком" Ригони вышел на 25-й минуте при счете 0:2. Полностью ответственность лежит на тренере.

Ну и Шатов - это вишенка на торте. Извините, вы потеряли все контакты, прежде всего с русскими футболистами, которые когда-то определяли и настроение в раздевалке, и поведение команды. Сейчас создается очень серьезный конфликт, который будет жить нарывом в зимнюю паузу. Уж не знаю, может, Олег сразу в самолет сел и по арендам пойдет. Мы опять придем к тому, что футболистов нет.

Я поспорил на один напиток, что Шатов выйдет в футболке сборной России на ЧМ-2018. Сейчас мои шансы резко снизились, но я в это верю. Как бы мы к Олегу ни относились, из какого бы он мини-футбола ни пришел, все равно это талантливый, перспективный игрок. Если Манчини не дает ему практики, то о чем тут говорить?" - приводят слова Гусева российские СМИ.

Напомним, что после 20 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".

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