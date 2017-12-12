Гусев: "При Манчини "Зенит" не станет чемпионом"
Бывший руководитель пресс-службы "Зенита" Евгений Гусев критикует работу главного тренера петербургского клуба Роберто Манчини.
"Давайте называть вещи своими именами: с этим тренером данная команда чемпионом не станет. Мы должны понимать это уже сейчас. К сожалению, все шаги, которые предпринимает итальянец, ведут его в пропасть. К примеру, зачем было молодого Капленко бросать на амбразуру, прекрасно понимая, насколько важно взять три очка в этом матче? А со "Спартаком" Ригони вышел на 25-й минуте при счете 0:2. Полностью ответственность лежит на тренере.
Ну и Шатов - это вишенка на торте. Извините, вы потеряли все контакты, прежде всего с русскими футболистами, которые когда-то определяли и настроение в раздевалке, и поведение команды. Сейчас создается очень серьезный конфликт, который будет жить нарывом в зимнюю паузу. Уж не знаю, может, Олег сразу в самолет сел и по арендам пойдет. Мы опять придем к тому, что футболистов нет.
Я поспорил на один напиток, что Шатов выйдет в футболке сборной России на ЧМ-2018. Сейчас мои шансы резко снизились, но я в это верю. Как бы мы к Олегу ни относились, из какого бы он мини-футбола ни пришел, все равно это талантливый, перспективный игрок. Если Манчини не дает ему практики, то о чем тут говорить?" - приводят слова Гусева российские СМИ.
Напомним, что после 20 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и на восемь очков отстает от лидирующего "Локомотива".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12