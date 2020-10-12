Гусев прокомментировал возможное возвращение Игоря Акинфеева в сборную России

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в национальную команду.

Напомним, вратарь завершил карьеру в сборной после ЧМ-2018.

"Все равно мы будем постоянно говорить о нем, как о вратаре России №1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придает команде уверенности. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно.

Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остается лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гилерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остается номером один", - цитирует Гусева RT.

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