Гусев: "Смолов достиг уровня, чтобы играть в Европе"

Известный в прошлом футболист Ролан Гусев высказался о возможном уходе форварда "Краснодара" Федора Смолова из своего клуба.

"Стоит ли Смолову переходить в "Зенит"? Если ему куда-то и переходить, то правда лучше в Европу. Он уже достиг того уровня, позволяющего ему выступать на Западе. Интересно будет посмотреть на него в Европе", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Сенников поддерживает мнение Гусева. | soccernews.ru