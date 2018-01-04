Гусев: "Смолов достиг уровня, чтобы играть в Европе"

Теги федор смоловзенит санкт-петербургкраснодар

Гусев: "Смолов достиг уровня, чтобы играть в Европе"Известный в прошлом футболист Ролан Гусев высказался о возможном уходе форварда "Краснодара" Федора Смолова из своего клуба.

"Стоит ли Смолову переходить в "Зенит"? Если ему куда-то и переходить, то правда лучше в Европу. Он уже достиг того уровня, позволяющего ему выступать на Западе. Интересно будет посмотреть на него в Европе", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, Сенников поддерживает мнение Гусева. | soccernews.ru

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