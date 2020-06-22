Гусев высказался о возможном уходе из ЦСКА главного тренера Гончаренко

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Гусев высказался о возможном уходе из ЦСКА главного тренера Гончаренко

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал желание главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко покинуть команду после поражения от "Зенита" (0:4).

"Руководство ещё будет разговаривать с Гончаренко, чтобы прийти к общему знаменателю. Но ЦСКА надо доиграть сезон с ним - он лучше знает качества игроков. Не сказал бы, что он достиг потолка в работе с командой. Ситуацию ещё можно исправить.

В первую очередь покопаться в себе надо игрокам. Не только Гончаренко виноват в поражении – нельзя всё на тренера валить. Когда допускаются такие ошибки, как при проходе Дзюбы, то в этом мало вины Гончаренко. У игроков детские ошибки, как на таком уровне футболисты играть собираются? Можно всех собак вешать на него, но ребята допускают детские ошибки, непозволительные на таком уровне. Я не против, чтобы он остался - отношусь к Гончаренко с большим уважением. Но он сам должен понимать, воспринимает ли его команда", - цитирует Гусеева "Чемпионат".

Новым главным тренером ЦСКА вместо Гончаренко может стать Сергей Овчинников.

Не пропустите: ЦСКА ответил Селюку, раскритиковавшему Гончаренко. | http://soccernews.ru 
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