Гуськов: "Затраты Ростова на подготовку к Чемпионату Мира превысили 100 миллиардов"



Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о том, во сколько обошлась подготовка Ростова-на-Дону к Чемпионату Мира-2018.

"Более 100 миллиардов рублей в реализации проектов подготовки к ЧМ-2018 направлено на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, приобретение оборудования, это очень серьезная динамика для развития экономики Ростовской области. Все работы находятся в завершающей стадии, по финансам остался совсем небольшой процент.

Это, в частности, стадион "Ростов-Арена", по которому еще не подписан акт ввода в эксплуатацию, и шесть тренировочных площадок. По трем из них работы будут завершены в феврале, еще по трем – до конца марта", – приводят слова Гуськова российские СМИ.

Стоит отметить, что в Ростове пройдут следующие матчи мундиаля: Уругвай - Саудовская Аравия, Исландия - Хорватия, Бразилия - Швейцария, Южная Корея - Мексика, а также один из поединков 1/8 финала.

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