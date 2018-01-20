Уругвайский специалист Густаво Пойет возглавил "Бордо".

Как сообщает официальный сайт клуба, Пойет подписал соглашение до лета 2019 года. Ранее уругваец работал в "Сандерленде", "Бетисе", АЕК и "Шанхай Шеньхуа".

Напомним, что после 22 туров "Бордо" находится на 11-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

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