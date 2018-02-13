Гути хочет возглавить "Реал"

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Гути хочет возглавить "Реал"

Бывший полузащитник "Реала" Гути высказался по поводу возможного увольнения главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

"Матчи с ПСЖ - это последний шанс "Реала" спасти сезон, но я надеюсь на благоразумие и на то, что это не последний шанс Зидана. Нельзя забывать о том, что он сделал для клуба. Зидан должен остаться, но разве я могу не хотеть однажды возглавить "Реал"?" - приводит слова 41-летнего специалиста Marca.

Отметим, что сейчас Гути тренирует одну из юношеских команд "Реала".

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