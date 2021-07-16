"Гути - идиот, Фигу - сукин сын": новые сливы аудиозаписей Переса

Фото твиттер MadridistaReal

Газета El Confidencial продолжает публиковать скандальные записи телефонных разговоров президента мадридского "Реала" Флорентино Переса.

На этот раз досталось бывшим полузащитникам "сливочных" Луишу Фигу и Гути.

"Фигу всё испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу - сукин сын, как и Рауль. Фигу и Рауль были худшими", - говорил Перес в 2006 году.

"Гути - козёл. Он сам себе злейший враг. Настоящий идиот", - сказал президент "Реала" в 2012 году.

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