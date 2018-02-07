Гути: "Кто-то из игроков "Краснодара" может оказаться в "Реале"

Главный тренер юношеской команды мадридского "Реала" Гути не исключает, что кто-то из игроков "Краснодара" U-19 может оказаться в его команде.

"На самом деле я не очень хорошо знаком с игроками соперника. Я считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из игроков сможет сыграть в "Реале", - цитирует 41-летнего специалиста Rusfootball.

Напомним, "Реал" Гути обыграл "Краснодар" в матче 1/16 финала юношеской Лиги Чемпионов. | soccernews.ru