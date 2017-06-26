Гути мечтает о назначении на должность наставника "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Гути надеется, что когда-то он сможет возглавить мадридский клуб.

Напомним, что сейчас испанец довольно успешно руководит молодежной командой "сливочных".

"Все болельщики "Реала" хотят, чтобы Зидан еще долго тренировал команду. Надеюсь, он продолжит работать с тем же успехом. Мы все стремимся к максимуму. Глупо было бы сказать, что я не хочу возглавить "Реал". Но это произойдет нескоро, мы должны двигаться вперед шаг за шагом", - сказал он.

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