Гути может продолжить карьеру в Шотландии

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Гути может продолжить карьеру в Шотландии

Главный тренер юношеской команды мадридского "Реала" Гути может продолжить карьеру в Шотландии.

Как сообщает BBC, 41-летний испанский специалист получил предложение от "Сент-Миррена", который представляет шотландский Чемпионшип.

Стоит отметить, что Гути является одним из кандидатов на пост наставника "Реала", который остаётся вакантным после ухода Зинедина Зидана.

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комментарии
Джамбон

в коментах одни дебилы...посмотрели бы на фотки советских солдат в таком же стиле, это была мода, но откуда колхозным деревенщинам об этом знать?

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Зенден

А ты смотрю острым умом прям блещешь, называя дебилами людей которых лично не знаешь. Фотки советских солдат у моего отца в доме в зале поставлены на полках, там мои прадеды, деды, дядька который в Афгане погиб. Приглашаю тебя очень умного приехать и посмотреть на "эту моду".

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Джамбон

Если у тебя нет таких фоток на полке, значит такой моды не было? Логика... PS на генерала Панфилова посмотри, тоже под Гитлера косил?

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Зенден

Моды с еврейскими жиденькими усиками и челкой набок в Советском Союзе точно не было, не позорьтесь уважаемый.

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Зенден

Гитлер вылитый.

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ROLLO

)точно подмечено, зачем он только себя так уродует? крыша по ходу едет у дурачков

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