Главный тренер юношеской команды мадридского "Реала" Гути может продолжить карьеру в Шотландии.

Как сообщает BBC, 41-летний испанский специалист получил предложение от "Сент-Миррена", который представляет шотландский Чемпионшип.

Стоит отметить, что Гути является одним из кандидатов на пост наставника "Реала", который остаётся вакантным после ухода Зинедина Зидана.

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