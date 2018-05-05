Гути может возглавить клуб Ла Лиги

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Гути может возглавить клуб Ла ЛигиГлавный тренер одной из молодежных команд мадридского "Реала" Гути может возглавить "Эспаньол", информирует sport.es.

По сведениям издания, уже в ближайшее время руководство "попугаев" намерено выйти на контакт с 41-летним специалистом, чтобы обсудить условия возможного сотрудничества. Сам Гути уже принял решение покинуть королевский клуб по окончанию текущего сезона, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне.

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