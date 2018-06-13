Гути намерен покинуть "Реал"

Главный тренер одной из юношеских команд мадридского "Реала" Гути намерен покинуть "Сантьяго Бернабеу".

Так, по сведениям испанской прессы, 41-летний специалист всерьез намерен рассмотреть предложение, которое ему поступило от турецкого "Бешикташа". Вполне вероятно, что "черным орлам" таки удастся склонить его к переезду на "Водафон Парк".

Напомним, в "Бешикташе" Гути должен будет стать ассистентом главного тренера. | soccernews.ru