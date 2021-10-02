Гути опроверг свои слова о назначении в "Барселону"

Фото: инстаграм Гути/Автор неизвестен

Легендарный экс-полузащитник мадридского "Реала" Хосе Мария Гутьеррес сказал, что не возглавит "Барселону".

Ранее он заявил, что не будет против своего назначения в каталонский клуб.

"Я никогда не пойду тренировать в "Барселону".

У них там большой беспорядок. Мне нравится смотреть на их поражения", - сказал испанец.

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