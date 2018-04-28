Гути покидает "Реал"

Главный тренер юношеской команды "Реала" Гути решил покинуть королевский клуб.

"Мне нужен новый вызов. Я получил несколько предложений из-за пределов Испании и, вероятно, будут выбирать из них. Конечно же, поработать в главной команде "Реала" - моя мечта, однако пока она ею и остаётся. Сейчас же настал момент, когда наши дороги должны разойтись" - цитирует Гути El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что под руководством 41-летнего специалиста юношеская команда "Реала" завоёвывала требл - чемпионат, кубок и Лигу Чемпионов в своей возрастной категории.

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