Гути покидает "Реал"

Теги реал мадридгути

Гути покидает "Реал"

Главный тренер юношеской команды "Реала" Гути решил покинуть королевский клуб.

"Мне нужен новый вызов. Я получил несколько предложений из-за пределов Испании и, вероятно, будут выбирать из них. Конечно же, поработать в главной команде "Реала" - моя мечта, однако пока она ею и остаётся. Сейчас же настал момент, когда наши дороги должны разойтись" - цитирует Гути El Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что под руководством 41-летнего специалиста юношеская команда "Реала" завоёвывала требл - чемпионат, кубок и Лигу Чемпионов в своей возрастной категории.

Не пропустите: Зидан сделал заявление касательно своего будущего в "Реале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 34 48
8 Хетафе 34 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Леванте 35 40
17 Эспаньол 34 39
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов