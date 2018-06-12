Гути пригласили в "Бешикташ"

Теги бешикташгути

Гути пригласили в "Бешикташ"Президент "Бешикташа"​ Фикрет Орман лично прибыл в Испанию на переговоры с Гути.

По данным источника, стамбульский клуб хочет пригласить бывшего игрока "Реала" на пост помощника главного тренера.

В прошлом сезоне Гути тренировал молодежный состав "Реала", но по окончании первенства заявил, что хочет покинуть мадридцев.

Напомним, "Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Семь рекордов: которые могут быть установлены на Чемпионате Мира в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
Полная таблица

топ-5 тегов