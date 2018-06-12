Гути пригласили в "Бешикташ"

Президент "Бешикташа"​ Фикрет Орман лично прибыл в Испанию на переговоры с Гути.

По данным источника, стамбульский клуб хочет пригласить бывшего игрока "Реала" на пост помощника главного тренера.

В прошлом сезоне Гути тренировал молодежный состав "Реала", но по окончании первенства заявил, что хочет покинуть мадридцев.

Напомним, "Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны". | soccernews.ru