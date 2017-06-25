Гути привел молодежную команду "Реала" к третьему трофею за сезон

Молодежная команда "Реала" U-19 в финале Кубка Испании разгромила "Атлетико" (4:1) и стала обладателем трофея.

Ранее молодежка королевского клуба победила в чемпионате Испании, а также выиграла Кубок чемпионов страны.

Главным тренером "Реала" U-19 является Гути.

Фото: Гути с трофеем.

Стоит отметить, что в юношеской Лиге чемпионов "Реал" вылетел в полуфинале.