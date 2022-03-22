Гути раскритиковал некоторых игроков "Реала"

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Экс-футболист мадридского "Реала" Гути поделился мнением о ситуации с использованием футболистов в королевском клубе.

"Не может "Мадрид" играть 12-13 футболистами. Большая команда, которая хочет бороться за Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании, не может состоять из 14 игроков. Тот, кто не хочет играть за "Реал", пусть скажет об этом. Это так просто.

То, что сейчас происходит с командой, непозволительно для клуба. И мы всё ещё сомневаемся, что "Реал Мадрид" должен подписать Холанда? Вы должны подписать Холанда, Мбаппе и ещё четыре-пять игроков, которые хотят играть за клуб.

Но как это может быть? Допустим, я - Анчелотти, я смотрю на скамейку запасных, и у меня есть Азар, Йович, Бэйл, Иско? И вы говорите, что я не могу никого из них выпустить? Что происходит? Я не понимаю. Я смотрю игру с "Барселоной", смотрю на скамейку запасных "Реала" и обнаруживаю, что во втором тайме первая замена команды - Мариано… Как такое может быть? Как такое может быть, ведь есть Бэйл и Азар, а первое изменение в атаке это Мариано, который в этом году не выходил на поле?", - сказал испанец.

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