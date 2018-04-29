Гути: "Реал" никогда не заплатит за Салаха 200 миллионов евро"

Главный тренер одной из юношеских команд мадридского "Реала" Гути оценил возможность трансфера вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в королевский клуб.

" Мохамед Салах может сыграть за "Реал". Он - превосходный вингер, который может менять свое движение невероятно хорошо и забивать голы. Его цена? "Реал" никогда не заплатит за него 200 миллионов евро ", - цитирует Гути Le 10 Sport.

Напомним, Бэйл не покинет "Реал" летом. | soccernews.ru