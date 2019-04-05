Гути сделал выбор между Роналду и Месси

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Гути сделал выбор между Роналду и Месси

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути высказался о сравнениях Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"У Месси больше таланта, у Криштиану больше амбиций - он сам себя создал. Невероятно, что в эпоху Месси Роналду смог завоевать пять "Золотых мячей". Криштиану сильно влиял на команду, и "Реалу" его не хватает. Роналду или Месси? Оба", - цитирует Гути Marca.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 24 мяча и сделал 12 ассистов. В активе 31-летнего Месси 39 игр, 42 гола и 21 результативная передача.

Не пропустите: Роналду проиграл суд изданию Der Spiegel, которое сообщило об уклонении им от уплаты налогов. | http://soccernews.ru

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