Гути составил символическую сборную игроков своего времени

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути составил команду из лучших, по его мнению, футболистов, игравших с ним в одно время.

Напомним, что карьера именитого испанца длилась с 1995 по 2011 год. Он выступал за мадридский "Реал" и "Бешикташ".

Символическая сборная Гути выглядит следующим образом:

Вратарь: Икер Касильяс;

Защитники: Хавьер Дзанетти, Фернандо Йерро, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

Полузащитники: Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Гути;

Нападающие: Рауль Гонсалес, Роналдо, Криштиану Роналду.

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