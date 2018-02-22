Гути советует Неймару перейти в "Реал"

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Гути советует Неймару перейти в "Реал"

Главный тренер юношеской команды "Реала" Гути зовет форварда ПСЖ Неймара в мадридский клуб.

"Я считаю, что Неймару необходимо перебраться в "Реал". Мы можем наблюдать за его способностями разве что в Лиге Чемпионов, хоть он и играет в крупном клубе, ПСЖ. Такого не случалось, когда он выступал за "Барселону".

Если он хочет развиваться и двигаться по восходящей траектории, "Реал" - его единственный вариант" - приводит слова Гути Football Espana.

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